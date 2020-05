Jovem de 18 anos com cocaína e arma no bairro Canaã, em Rio Branco

Na revista pessoal, os militares encontraram, na cintura do acusado, um revólver calibre 38 com 15 munições intactas

Um jovem de 18 anos foi preso por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, na noite deste sábado (2), na Rua Fortaleza, no bairro Canaã, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, o Tático do 2° Batalhão estava realizando um patrulhamento de rotina quando recebeu uma denúncia anônima via CIOSP informando que em uma residência na rua Fortaleza havia uma pessoa vendendo drogas.

Ao chegar no local denunciado, os militares avistaram o jovem na frente da casa em atitude suspeita, que ao avistar a guarnição se descartou em uma área de mata 20 trouxinhas de cocaína, mas os PMs perceberam e conseguiu recuperar a droga. Na revista pessoal, os militares encontraram, na cintura do acusado, um revólver calibre 38 com 15 munições intactas.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao acusado, que foi encaminhado para a Delegacia de Flagrantes (Defla), para os procedimentos cabíveis.

