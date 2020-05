Jovem se mete em confusão e é ferido com 2 facadas no Bairro da Paz

O rapaz estava caminhando na rua quando cruzou com o desafeto e acabaram discutindo

O jovem Jonathan Ferreira da Silva, de 21 anos, foi ferido por dois golpes de faca, na tarde desta sexta-feira (22), na Rua Campinas, no Bairro da Paz, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Jonathan estava caminhando em via pública quando encontrou um desafeto e, após uma rápida discussão, os dois entraram em luta corporal. O homem ainda não identificado puxou uma faca da cintura e desferiu dois golpes no jovem, sendo que um pegou nas costas e outro no braço esquerdo da vítima. Após a ação, o criminoso fugiu a pé.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e encaminhou a vítima ao Pronto Socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

A Polícia Militar esteve no local, colheu informações e tentou procurar pelo autor do crime na região, mas ninguém não foi encontrado até o momento. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

