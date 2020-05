Libertadores 1998: Vasco arrecada R$ 100 mil para pagar funcionários

A reprise do título histórico vascaíno será exibida a partir das 16h e o clube vendeu ingressos virtuais para ajudar os colaborares

Em crise financeiro a ponto de não conseguir pagar um mês de salário a seus jogadores em 2020, o Vasco decidiu inovar para ajudar os funcionários. O clube vendeu ingressos virtuais para acompanhar a reprise de Vasco x Barcelona-EQU, válido pela final da Copa Libertadores 1998. A ação funcionou e até o sábado (23/05), o valor arrecadado era de R$ 100 mil.

A partida histórica, vencida pela equipe de Antônio Lopes por 2 x 1, será exibida pela TV Globo, a partir das 16h. Com os ingressos virtuais vendidos, o Vasco consegue tirar proveito mais uma vez do título de destaque da galeria vascaína.

O anúncio dos 10 mil ingressos virtuais vendidos foi feito ainda no sábado. Desta forma, é provável que o clube consiga ainda mais dinheiro para bancar despesas com os funcionários.

Vale lembrar que no final de abril, o Vasco enviou uma mensagem para parte de seus colaboradores, comunicando a suspensão do contrato de funcionários por dois meses, entre os dias 1º de maio e 1º de junho. O movimento foi justificado como resposta à pandemia do novo coronavírus.

