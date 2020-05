Ludmilla é internada com dores abdominais e tem inflamação no rim

A cantora está com pus nos órgãos excretores e com muita dor

Ludmilla, 25, foi internada em um hospital do Rio de Janeiro, na madrugada desta quarta-feira (13), ao sentir fortes dores na região abdominal. A artista recebeu diagnóstico de pielonefrite aguda complicada, uma processo inflamatório no rim, de acordo com sua assessoria de imprensa.

A cantora está com pus nos órgãos excretores e com muita dor. Ela já tem sido medicada e permanece em observação e sem previsão de alta. Pelo Instagram, ela publicou uma imagem segurando a mão de sua mulher, Brunna Gonçalves, a pessoa que tem dado força a ela. “Na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza”, escreveu.

A apresentação que Ludmilla faria no próximo sábado (16) está descartada. A nova data será divulgada em breve. Na última live da cantora, dia 24 de abril, um momento inusitado chamou a atenção. Enquanto cantava a música “Planos Impossíveis”, ela se desequilibrou e caiu com tudo na piscina, de roupa e tudo.

