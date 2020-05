Lutador Ronaldo Jacaré testa positivo para covid-19 e não poderá participar de competição

Em comunicado divulgado hoje (9), a organização do Ultimate Fighting Championship (UFC) divulgou comunicado informou que o lutador brasileiro Ronaldo de Souza dos Santos, mais conhecido como Ronaldo Jacaré, teve teste positivo para o novo coronavírus. O capixaba não poderá mais entrar no octógono na noite deste sábado (9), contra o jamaicano Uriah Hall, em Jacksonville na Flórida (EUA). A luta, portanto, foi cancelada da edição UFC 249.

Além do competidor, os exames de dois integrantes da equipe dele indicaram a presença de covid-19. O trio não sentiu sintomas, ou seja, faz parte do grupo “positivos assintomáticos” e terá de cumprir quarentena. Jacaré havia informado ao UFC, na última quarta-feira (6), que uma pessoa da sua família havia contraído o vírus.

Desde a chegada, durante a semana, até a saída, Jacaré e seus companheiros seguiram todos os protocolos de saúde e segurança do UFC – incluindo o distanciamento social, o uso de equipamentos de proteção pessoal e isolamento sempre que possível. Não houve nenhum outro teste positivo para a covid-19 dos atletas participantes do UFC 249. O card do UFC 249 deste sábado seguirá como programado, agora com 11 lutas.

O adversário de Jacaré, Uriah Hall, demonstrou solidariedade ao companheiro de trabalho por meio de sua conta no Twitter.

“Irmão, eu sei que isso é horrível. Sinto muito que você tenha que passar por isso. Estou mais que devastado por essa oportunidade perdida. Eu só desejo que você e sua família se recuperem”, disse ele.

Com a luta entre o brasileiro e o jamaicano retirada do Card Preliminar, que começa às 19h30 (horário de Brasília) serão realizadas as seguintes lutas:

Peso-leve: Tony Ferguson x Justin Gaethje

Peso-galo: Henry Cejudo x Dominick Cruz

Peso-pesado: Francis Ngannou x Jairzinho Rozenstruik

Peso-pena: Jeremy Stephens x Calvin Kattar

Peso-pesado: Greg Hardy x Yorgan De Castro

Participarão do Card Principal, que terá inídio às 23h:

Peso-leve: Donald Cerrone x Anthony Pettis

Peso-pesado: Alexey Oleynik x Fabricio Werdum

Peso-palha: Carla Esparza x Michelle Waterson

Peso-meio-médio: Vicente Luque x Niko Price

Peso-pena: Charles Rosa x Bryce Mitchell

Peso-meio-pesado: Ryan Spann x Sam Alvey

