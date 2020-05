Madeireiro é encontrado morto após ser atingido por raio no interior do Acre

José Maria Feitoza do Nascimento, de 38 anos, foi encontrado morto, na manhã de sábado (23), em área de mata na Gleba Pavão, no Ramal Arco-íris, no município de Rodrigues Alves, interior do Acre.

Segundo informações da família, José estava trabalhando na derrubada de uma árvore na última quarta-feira (20), quando ocorreu um forte temporal com a queda de muitos raios. Um desses raios teria caído no local onde a vítima estava e acabou matando o homem junto com o cachorro que andava com ele.

O corpo foi achado somente na manhã de sábado, por populares que acionaram a Polícia. A área foi isolada para os trabalhos da perícia.

Agentes do Instituto Médico Legal (IML) recolheram o corpo e levaram para a sede em Cruzeiro do Sul, onde serão realizados os devidos exames cadavéricos.

O caso será investigado pela Delegacia da Polícia Civil de Rodrigues Alves.

