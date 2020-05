Mailza Gomes libera mais R$ 2,8 milhões em emendas para a Saúde no Acre

A senadora Mailza Gomes (Progressistas-AC) teve nesta semana mais R$ 2.855.000,00 (dois milhões e oitocentos e cinquenta e cinco reais) em emendas parlamentares liberadas para a saúde no Acre. Foram R$ 2.055.000,00 para humanização dos hospitais do estado, R$ 500 mil para Sena Madureira e R$ 300 mil para Feijó referentes ao incremento temporário do Piso da Atenção Básica (PAB). Os recursos financeiros de custeio deverão ser aplicados na manutenção das unidades básicas de saúde e no desenvolvimento das ações e serviços de atenção primária à saúde.

Comprometida com a saúde e bem estar das pessoas, Mailza reforça que tem buscado fortalecer a saúde para melhorar a vida das pessoas “Neste primeiro ano de mandato, já liberei cerca de R$ 9 milhões em emendas minhas para ações de fortalecimento da saúde. É de extrema importância investir e prestar assistência à população, principalmente na área da saúde, essencial para o bem estar dos cidadãos”, afirma Mailza Gomes, cujo mandato já destinou mais de R$ 15 milhões em emendas para os 22 municípios de todas as regiões do Acre.

Fortalecimento da saúde e combate ao coronavírus

Para enfrentar a pandemia do Covid-19, Mailza Gomes autorizou R$ 2 milhões em emendas já pagas à Secretaria Estadual de Saúde – Sesacre – para compra de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) aos profissionais da saúde que lidam diretamente com pacientes acometidos do coronavírus. Mailza também solicitou ao Ministério da Saúde envio imediato de kits de testes para detectar coronavírus no Acre, que já chegaram ao estado.

Semana passada, a parlamentar anunciou que foram liberados mais R$ 3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil reais) de suas emendas extra orçamentárias do Ministério da Saúde. Desse valor, R$ 2 milhões vão para a maternidade Bárbara Heliodora em Rio Branco e R$ 500 mil para maternidade Ethel Muriel Guedes, em Tarauacá. Já o Hospital da Mulher e da Criança do Juruá, em Cruzeiro do Sul, está liberado R$ 800 mil para acolhimento e humanização.

Outra ação da parlamentar foi liberar R$ 800 mil para o Hospital de Amor do Acre, totalizando R$ 8.955,000,00 (oito milhões, novecentos e cinquenta e cinco mil reais) para investimentos na saúde e enfrentamento ao coronavírus.

PUBLICIDADE

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários