Mailza revela ser a primeira senadora do Brasil grávida: “É algo novo para eles”

Em meio à pandemia e a gestação, ela disse que preferiu estar ao lado do povo do Acre

A senadora da República, Mailza Gomes (Progressistas) concedeu uma entrevista ao ContilNet no sábado (9) para falar sobre a data do Dia das Mães e de sua gravidez em meio ao seu trabalho no Legislativo Nacional.

Mãe de dois filhos, sendo um casal, um de 12 anos e outro de 8, a senadora contou que está grávida de uma menina. “É uma menina que está previsto para nascer na primeira semana de agosto. Estou com seis meses”, declarou.

Segundo a parlamentar, ela é primeira mulher a estar grávida enquanto exerce o mandato no Senado. “A minha gravidez é uma novidade aqui, nunca teve antes. Tanto que no regimento não tem nada sobre maternidade. Isso é histórico, uma senadora mulher e acreana grávida”, explicou, dizendo que no Acre sempre tem alguma coisa que acontece pela primeira vez.

Mailza, bem simpática, ressaltou também que em meio à pandemia do coronavírus e a gestação, preferiu atuar em prol do povo do Acre, mas destacou que está receosa e tomando todos os cuidados possíveis juntamente com os médicos para ter uma gravidez segura.

Veja os principais trechos da entrevista:

Mesmo tendo direito a se afastar do cargo, a senhora preferiu continuar os trabalhos legislativos, por quê?

Esse momento é extremamente necessário, pela nossa busca pelas melhores decisões do governo. Então, eu acho que nada impede de trabalhar pelo fato de estar grávida e estando bem de saúde, pois, estou me cuidando direito e com condições de trabalhar. Estamos em Brasília, infelizmente em quarentena, mas, mas eu gostaria de estar aí presente com meu povo, mas não posso. Porém, estou atenta, ligada e participando das sessões e tentando ajudar da melhor maneira possível o nosso estado.

A senhora pretende se afastar do cargo antes do parto?

Eu estando me sentindo bem, não tendo nenhum problema de saúde, eu não pretendo me afastar e irei trabalhar até o limite, que é quando eu tenho o período onde sou obrigada a tirar a licença maternidade. O Senado me dá o direito de quatro meses. Tirando os quatro meses de licença eu volto a trabalhar normalmente.

Quais as principais dificuldades em conciliar o trabalho e a gravidez?

Por enquanto nenhuma. O mais difícil seria a locomoção se eu estivesse no estado, pois, no sétimo mês já não posso fazer viagem de avião. Mas, a gravidez é normal, “tá” tudo bem. Estou preocupada mesmo com essa pandemia do coronavírus.

Quais os cuidados que a senhora está tendo em conviver com a gravidez em um período tão delicado como a pandemia do coronavírus?

Então, ninguém previa essa situação, mas graças à Deus está ocorrendo tudo bem. Os cuidados que estou tendo que tomar são além dos cuidados normais que todos precisam ter, mas, no meu caso é redobrado por conta do vírus como, por exemplo, não saindo de casa, indo ao médico somente se for necessário mesmo. Então faço mais as coisas por videoconferência, telefone, ou seja, estou tomando os cuidados que os médicos orientam de não se expor e não sair sem necessidade.

Quais os principais desafios como presidente do partido Progressista nas eleições deste ano, sendo que pode não ocorrerem devido à pandemia do coronavírus?

Não há nenhuma decisão nesse sentido ainda pelas autoridades, mas até agora não há nada oficial. Eu como presidente estou cuidando dos detalhes, mas de forma coerente de modo a não atrapalhar a gravidez.

A senhora poderia responder sobre a situação de ser mãe em um período de realizações profissionais como senadora e presidente do Progressistas no Acre?

Deus me escolheu para uma tarefa bem difícil este ano. Gravidez, pandemia, ano de eleições e confesso que está sendo uma experiência maravilhosa e também assustadora. Acredito que tudo na vida há um propósito. Estou tirando isso como uma missão, não acho que esteja me atrapalhando, pelo contrário, estou encorajada para resolver as necessidades que o Brasil e o Acre precisam.

Nos Dia das mães, qual a mensagem que a senhora, como Senadora da República, deixa para as mães acreanas e brasileiras?

Quero desejar um feliz Dia das Mães para as mamães do Acre e do Brasil.

PUBLICIDADE

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários