Mais uma morte por coronavírus é registrada no Acre e total de óbitos vai a 40

Um idoso de 83 anos e iniciais J. C. R. foi a 40ª vítima do coronavírus no Acre. Ele faleceu na quinta-feira (7), na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Segundo Distrito, em Rio Branco, mas só teve o diagnóstico de covid-19 confirmado e divulgado neste sábado (9).

O homem tinha doença pré-existente que agravou a infecção por coronavírus.

O Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) deste sábado registrou mais 158 casos de pessoas infectadas, saltando de 1.177 casos confirmados na sexta-feira (8), para 1.335.

PUBLICIDADE

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários