Manuel Marcos anuncia R$ 690 mil para o combate ao coronavírus em três cidades do Acre

O deputado federal Manuel Marcos (Republicanos) anunciou a liberação de R$ 690 mil para a saúde pública em três municípios do Acre: Assis Brasil (R$ 340 mil), Capixaba (R$ 150 mil) e Porto Walter (R$ 200 mil).

Esses recursos serão administrados pelas prefeituras dessas três cidades, especialmente para o combate ao coronavírus.

“Com o objetivo de continuarmos contribuindo no combate à covid-19 destinamos emendas aos municípios. O recurso empenhado ajudará na aquisição de equipamentos, assim, sendo de total relevância para a manutenção da qualidade no atendimento à população do município”, diz o parlamentar.

De acordo com o Boletim da Secretaria Estadual de Saúde divulgado neste domingo (10), Porto Walter não registrou, ainda, nenhum caso de coronavírus. Já Assis Brasil registrou um e Capixaba também confirmou um caso. Com pouquíssima estrutura de saúde, essas cidades carecem mais do que nunca neste momento de recursos, entende o parlamentar.

No dia 2 de maio, Manuel Marcos já havia anunciado R$ 3, 250 milhões às prefeituras de Rio Branco, Mâncio Lima, Manoel Urbano, Plácido de Castro, Sena Madureira e Senador Guiomard.

