Manuel Marcos anuncia recursos para saúde, visita Into e se coloca à disposição do Estado

O deputado federal Manuel Marcos (Republicanos) visitou nesta segunda-feira (4) as instalações da unidade destinada a pacientes com covid-19 que está em fase final de instalação no Into em Rio Branco.

A unidade já tem dez UTIs e terá 47 leitos, todos para pessoas com coronavírus. O governo fala em inaugurar o espaço nos próximos dias.

Manuel Marcos, que no fim de semana anunciou a liberação de mais de R$ 3 milhões oriundos de seu mandato para a saúde pública em seis municípios do Acre, ficou satisfeito com o que viu e se colocou à disposição do Estado.

“Fizemos uma visita técnica, no Instituto de Traumatologia e Ortopedista – INTO, local onde está sendo instalado o hospital de campanha para o tratamento do covid-19. Estivemos verificando e conhecendo de perto o andamento das instalações que servirão para atender os pacientes. Temos nos colocado à disposição da nossa população, além de contribuir através de nossas emendas e pautas positivas voltadas para atender as famílias neste momento de calamidade”, afirmou.

