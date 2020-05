Máscaras de acetato chegam ao Acre para combate ao coronavírus; saiba como adquirir

O uso de máscaras para prevenir e combater o coronavírus no Acre já é uma regra para todas as pessoas. Sua eficácia é comprovada por profissionais da saúde e por órgãos governamentais. Nesse sentido, uma tecnologia especial e ainda mais prática surgiu para você: o protetor facial Modelo Face Shield.

Isso mesmo. O genial recurso de acetato chegou ao Acre para ajudar a te proteger mais ainda neste momento de pandemia.

A ideia foi da empresária Lindomar Neves, que está há mais de 40 anos no segmento de automóveis. Visionária, a empreendedora resolveu trazer o recurso para o Acre devido à repercussão de seu uso muito aceito em todo o mundo.

A máscara protetor facial Face Shield reutilizável e ajustável é um equipamento de proteção individual extremamente seguro, que evita o contato com gotículas, salivas e fluídos nasais que possam atingir o rosto, o nariz, a boca e os olhos.

Confira como usar e higienizar:

De fácil higienização, ela pode ser lavada com água e sabão.

Os tamanhos são variados, incluindo a possibilidade de um ajustamento para crianças.

Com vendas no varejo e no atacado, os equipamentos são entregues já montados e com a devida higienização. Só é possível entregar no local quando a compra é feito no atacado.

A empresária faz o fornecimento para vários tipos de empresas e organizações.

Para solicitar, entre em contato pelo (68)99908-8829.

PUBLICIDADE

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários