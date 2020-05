Membros do cadastro de reserva da Polícia Civil doam máscaras de papel em locais públicos

Apesar de criar barreira para o contato do vírus com as mucosas, material demanda certos cuidados

Membros do cadastro de reserva da Polícia Civil estiveram na manhã desta segunda-feira (11) no Terminal Urbano, no Centro de Rio Branco, distribuindo máscaras de papel à população. Além disso, eles portavam álcool em gel para higienizar as mãos das pessoas.

O espaço é um dos pontos de maior aglomeração na cidade, com milhares de usuários por dia, mesmo com as recomendações de isolamento social. A ideia dos agentes e escrivães é colaborar para a redução do contágio pelo coronavírus na capital.

Foram confeccionadas mil máscaras de papel pretas com os dizeres “Governador, estamos com você. Agentes es Escrivães do Cadastro de Reserva da Polícia Civil. #ficaemcasa”.

Apesar de criarem barreira para o contato do vírus com a boca e o nariz, as máscaras de papel servem apenas para proteção de emergência, em caso de ausência das cirúrgicas ou de tecido, que são as mais recomendadas por permitirem uma melhor respiração – e, no caso da última, a possibilidade de ser confeccionada em casa e reutilizada com lavagem.

Após o uso emergencial, as máscaras de papel devem ser descartadas. O objeto precisa ir ao lixo em uma sacola plástica. Especialistas recomendam que não se jogue em vias públicas o item usado porque ele pode espalhar o vírus caso seja utilizado por quem esteja infectado.

