Membros do núcleo do conselho final do CV serão interrogados nesta sexta-feira

As cinco principais lideranças da organização criminosa Comando Vermelho serão interrogadas nesta sexta-feira (29), pelo juiz Robson Aleixo.

A audiência de instrução e julgamento da Operação Troia, deflagrada pelo Gaeco e a Polícia Federal, será realizada na Vara de Delitos de Organizações Criminosas, por meio de vídeo conferência.

Na sessão estão previstos os depoimentos de Antônio Denis Rufino, Antônio Nascimento de Oliveira, José Pereira da Silva, Raylan Silva Santos e Selmir da Silva Almeida.

“Esse núcleo era o que tinha o poder de gestão maior. Tinha autorização inclusive para mandar matar rivais”, disse o Promotor Bernardo Albano do GAECO.

A Operação Troia, realizada em conjunta pela Polícia Federal e o GAECO do Ministério Publico Estadual, foi deflagrada em 17 de julho do ano passado. Quase 200 policias federais foram mobilizados para desarticular as lideranças do Comando Vermelho.

Ao todo 26 pessoas foram denunciadas pela Ministério Publico Estadual, entre elas o advogado Max Elias e o bacharel em direito Jime Arruda, que fazia parte, segundo a denúncia, do núcleo dos gravatas, ou seja, levavam recados de presos do RDD para criminosos fora do presidio.

Por conta do grande número de réus o processo foi desmembrado. Serão quatro audiências com cinco réus e, uma com seis. A audiência desta sexta-feira, 29, terá inicio às 10 horas da manha. A previsão é que se estende por cinco horas.

