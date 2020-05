Mike Tyson diz que volta aos ringues é séria e deve anunciar combate nesta semana

Os rumores sobre uma possível volta de Mike Tyson aos ringues de boxe parecem cada vez mais perto de se tornarem realidade. Neste sábado, no programa Young Money Radio Show, o ex-pugilista de 53 anos afirmou que um contrato deve ser assinado ainda nesta semana sobre a sua próxima luta, mas despistou sobre enfrentar Evander Holyfield, um dos maiores rivais de sua carreira.

– Não, não. Nós temos muitos cara. Olha, nós temos tantos cara que querem fazer isso. Temos estado em ligações, estamos negociando com esses caras agora mesmo. Você não vai acreditar nos nomes quando os nomes saírem. Em algum momento nessa semana nós devemos ter o contrato pronto – disse Tyson ao rapper Lil Wayne.

Mike Tyson também voltou a garantir que a volta aos ringues terá um viés humanitário, de ajuda à caridade. Segundo o bicampeão dos pesos pesados, ele não ganhará qualquer dinheiro com a luta que ainda será programada. Ele ainda explicou que segue se preparando fisicamente e se sentindo muito bem para disputar um combate.

– Eu estou me sentindo melhor do que nunca em minha vida. Deus tem sido misericordioso. Eu vou continuar com isso, estou bem. Estou pesando 104 quilos nesse momento. Eu estou ficando pronto para lutar e para ajudar as pessoas menos afortunadas. Eu vou fazer esse evento de caridade. Vou levantar esse dinheiro para ajudar as pessoas sem-teto e os irmãos viciados. Não são muitas pessoas que conseguem sobreviver assim – afirmou o lutador.

Tyson, de 53 anos, não luta desde 2005, quando enfrentou Kevin McBride e acabou perdendo. Ortiz, que foi campeão meio pesado no UFC, deixou o campeonato em 2012 e, desde então, tem disputado lutas em outras categorias. Aos 44 anos, um de seus últimos embates foi no Combate Americas 51, em dezembro do ano passado, quando venceu o astro do WWE Alberto “El Patron” Rodriguez.

Treinando com o brasileiro Rafael Cordeiro, técnico do MMA, Tyson chamou atenção recentemente pela boa forma física exibida nas redes sociais, o que apimentou as expectativas de um retorno do pugilista em uma revanche contra Holyfield, com quem protagonizou duas lutas na década de 90 – que acabou perdendo.

