Ministério da Agricultura suspende vacinação contra febre aftosa no AC e quatro Estados

O Ministério da Agricultura proibiu a manutenção, comercialização e o uso de vacinas contra a febre aftosa no Acre, Rio Grande do Sul, Rondônia e alguns municípios de Amazonas e Mato Grosso. A instrução normativa foi publicada na quinta-feira (30) no Diário Oficial da União.

De acordo com o Globo Rural, como medida adicional, a Secretaria de Defesa Agropecuária publicou outra instrução normativa com regras complementares para restrição e controle do ingresso de animais vacinados contra a febre aftosa nos Estados e regiões informadas.

A expectativa é de que a Organização Mundial para Saúde Animal (OIE) reconheça esses Estados como zonas livres de febre aftosa sem vacinação em maio de 2021.

