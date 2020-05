Moro vai à PF acompanhar exibição de vídeo de reunião ministerial

O ex-ministro da Justiça Sergio Moro foi ao Instituto de Criminalística da Polícia Federal, em Brasília, nesta terça-feira (12) para acompanhar a exibição do vídeo que registrou a reunião ministerial do dia 22 de abril. Até a última atualização desta reportagem, não havia confirmação de que o vídeo já teria começado a ser exibido. A apresentação estava marcada para começar às 8h.

Além de Moro e um advogado do ex-ministro, o advogado-geral da União, José Levi, também foi à PF. Eram esperados também três procuradores do Ministério Público e um juiz do gabinete do ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF).

O vídeo foi apontado pelo ex-ministro como uma prova de que o presidente Jair Bolsonaro tenta interferir politicamente na Polícia Federal.

Moro afirmou que na reunião do dia 22, da qual participaram ministros e o presidente, Bolsonaro cobrou a substituição do superintendente da PF no Rio de Janeiro e do então diretor-geral da PF, Maurício Valeixo, além relatórios de inteligência e informação da corporação.

A exibição do vídeo foi ordenada pelo ministro Celso de Mello, relator de um inquérito que investiga as denúncias de Moro.

A intenção foi permitir que o material orientasse, no contexto do inquérito, as perguntas a serem feitas pelo investigadores durante os depoimentos marcados para esta semana (veja mais abaixo).

Os registros estão sob sigilo temporário para o público. Celso de Mello já informou que pretende decidir em breve se a restrição de acesso às informações será mantida.

Após a exibição do vídeo vai realizar uma perícia no material, para verificar a integridade e autenticidade. A AGU afirmou ao STF que não há edições no vídeo.

Outros depoimentos