Moro vai depor neste sábado em Curitiba sobre acusações contra Bolsonaro

Na quinta-feira (30), o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Celso de Mello determinou que Moro fosse ouvido pela PF em até cinco dias.

O ex-ministro da Justiça Sergio Moro vai depor neste sábado (2), em Curitiba, no inquérito que apura as acusações de que o presidente Jair Bolsonaro tentou interferir no trabalho da PF.

Moro será ouvido entre o fim da manhã e o início da tarde por dois delegados do Sinq, grupo que investiga inquéritos que correm no Supremo Tribunal Federal (STF), e procuradores da equipe de Augusto Aras, procurador-geral da República que solicitou a abertura da investigação. O local da oitiva deve ser a superintendência da PF na capital paranaense.

Na quinta-feira (30), o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Celso de Mello determinou que Moro fosse ouvido pela PF em até cinco dias.

O ex-ministro voltou a morar em Curitiba depois de um ano e quatro meses em Brasília como ministro do governo Bolsonaro. Moro pediu demissão há uma semana, após afirmar que Jair Bolsonaro interviu na automonia da PF ao exonerar Maurício Valeixo do comando do órgão.

No pedido de abertura da investigação, o procurador-geral da República, Augusto Aras, informou que o inquérito vai apurar se Bolsonaro cometeu crime e também se Moro falou a verdade. Com isso, ambos são alvo do procedimento.

Aras informou ao STF que há suspeita de cometimento de sete crimes: falsidade ideológica, coação no curso do processo, advocacia administrativa, prevaricação, obstrução de justiça, corrupção passiva privilegiada e denunciação caluniosa.

PUBLICIDADE

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários