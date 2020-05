Mortes por coronavírus no AC, família despejada por falta de aluguel e mais: veja as mais lidas

Ainda não está por dentro do que aconteceu durante a semana em todo o estado?

Separamos pra você, em nossa retrospectiva semanal, as matérias que mais repercutiram em nosso site e também nas redes sociais.

SEGUNDA-FEIRA

Família com 8 crianças é despejada de casa por não conseguir pagar aluguel e mortes por coronavírus

A família da dona de casa Maria Luzia Barbosa, de 45 anos, foi despejada da residência que estava morando em Rio Branco, no bairro João Eduardo, nesta segunda-feira (28), por não conseguir pagar o que estava devendo de aluguel. Oito crianças e quatro adultos estão com todos os pertences do lado de fora, na calçada, após finalizado o prazo dado pela proprietária da casa. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

O boletim do Ministério da Saúde emitido na tarde desta segunda-feira (27), traz a notícia de três novas mortes por covid-19 no Acre. O número salta de 11 para 14 e com isso a taxa de letalidade salta para 5%. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

TERÇA-FEIRA

Mulher vai dar à luz, descobre que tem covid-19 e é afastada do bebê e mecânico de 45 anos morre por coronavírus no AC

Uma mulher de 32 anos com sintomas de coronavírus teve um parto prematuro no Hospital Santa Juliana e confirmou o diagnóstico da doença no momento em que deu à luz, no último sábado (25). Ela continuou internada na unidade de saúde ligada à Diocese de Rio Branco para tratar da covid-19 e só teve alta nesta terça-feira (28). Para evitar a contaminação da menininha, a mãe precisou ser afastada da criança logo após o parto. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

O número de mortes por covid-19 no Acre chegou a 15, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre). Mais um óbito foi registrado na madrugada desta terça-feira (28), no Pronto-Socorro de Rio Branco. Denis de Lima Lopes, de 45 anos, que é mecânico, recebeu o resultado positivo para coronavírus nesta segunda-feira (28), depois que chegou à Upa do Segundo Distrito. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

QUARTA-FEIRA

Homem é baleado em frente de casa e morre no carro do irmão e governo e prefeitura repensam flexibilização de decreto

Gerson Batista da Silva, de 27 anos, foi baleado nas costas, na noite desta terça-feira (28), na Rua Campo Novo, no bairro Airton Senna, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco. Ele ainda foi socorrido, porém, morreu a caminho do Pronto Socorro da capital acreana. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

O governador Gladson Cameli e a prefeita de Rio Branco, Socorro Neri, estiveram reunidos nesta quarta-feira, 29, para avaliar a atual situação da pandemia do novo coronavírus e debater a possibilidade de reabertura do comércio com restrições. O encontro é resultado do pedido feito pela classe empresarial ao Governo do Estado do Acre para flexibilizar o decreto em vigor que normatiza o funcionamento dos estabelecimentos comerciais. Eles definiram que a reabertura do comércio dependerá da diminuição de casos de Covid-19. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

QUINTA-FEIRA

Casal com cachorrinho em fila de banco e Gladson fala sobre isolamento

As movimentações na Caixa Econômica Federal dos vários lugares de Rio Branco chamaram atenção na tarde desta quarta-feira (29), mas não mais que uma foto que viralizou nas redes sociais de um dos momentos em que os acreanos guardavam lugar na fila para receber o auxílio emergencial. Um registro do jornalista Wilamis França mostra um casal deitado na agência do Centro de Rio Branco, na companhia de um cachorrinho. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Em uma transmissão ao vivo feita em seu perfil no Facebook nesta quinta-feira (30), o governador Gladson Cameli voltou a falar sobre a flexibilização do isolamento social adotado no Acre para combater o novo coronavírus, mas desta vez pediu aos que podem ficar casa que o faça. “Se eu flexibilizar, vou precisar criar mais leitos de hospitais”, disse. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

SEXTA-FEIRA

Multa para quem não usar máscara e 83 casos de coronavírus em 24 horas

O deputado estadual Luiz Tchê (PDT) apresentou projeto de lei (PL) que estabelece a obrigatoriedade do uso de máscaras por todos os acreanos enquanto perdurar o estado de calamidade pública, em decorrência da pandemia do Coronavírus (Covid-19). Quem não usar máscaras ficará sujeito a uma multa de R$ 74, de acordo com o PL. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Segundo o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), o número de novos casos de infectados por coronavírus é de 83. O número de contaminados subiu de 404 para 487 nesta sexta-feira (1). CONFIRA NA ÍNTEGRA.

