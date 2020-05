MPAC e CAV disponibilizam aplicativo para denúncias de violência doméstica; confira

A atuação do Ministério Público do Acre (MPAC), sob o comando da procuradora-geral Kátia Rejane de Araújo Rodrigues, durante a pandemia é digna de aplausos, trabalhando de forma uniforme e integrada com as promotorias da capital e do interior, fiscalizando e recomendando medidas que visam à prevenção e o combate a Covid-19.

Violência Doméstica

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por intermédio do Centro de Atendimento à Vítima (CAV), disponibiliza um aplicativo para denúncias de violência doméstica. A nova plataforma digital vai ajudar vítimas de violência doméstica a denunciar seus agressores com mais privacidade. A ferramenta é gratuita e está disponível inicialmente para smartphones que utilizam o sistema operacional Android. Para baixar o aplicativo, basta buscar na loja virtual do celular (Google Play) por CAV ou Ministério Público do Acre. Em breve o app estará disponível em outras plataformas.

Brasil maior taxa de transmissão do novo vírus no mundo

Um estudo da Imperial College de Londres mostrou que o Brasil país tem a maior taxa de transmissão do novo vírus no mundo. De acordo com o estudo, assinado por 47 pesquisadores, a taxa do país é R2,81. Ou seja, em média no Brasil, cada pessoa com Covid-19 passa a doença para outras três. Medidas de relaxamento da quarentena são indicadas para países que têm R1 ou menos, como é o caso da Alemanha, que tem taxa de transmissão R0,8.

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) irá realizar na próxima sexta-feira (8), às 11h, uma transmissão especial com a participação de Julio Croda, médico infectologista e pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e Glaucio Oshiro, promotor de Justiça do MPAC, com o tema “As respostas da ciência para frear o avanço do coronavírus”. A intenção da iniciativa é trazer ao público informações completas e relevantes a respeito do momento atual desta doença.

Todos Pela Saúde

Na noite de domingo (3), o Cristo Redentor, o maior cartão-postal do País, apareceu “usando” máscara cobrindo o nariz e a boca. A projeção é uma forma de conscientizar a população a se prevenir do Covid-19. A iniciativa faz parte da campanha “Todos Pela Saúde” que, anteriormente, já havia feito o Cristo “vestir” um jaleco em homenagem os profissionais de saúde que atuam na linha de frente do combate ao coronavírus.

Sucesso absoluto a ação “Quentinhas Solidárias” promovida pela Associação dos Profissionais de Cozinha do Acre (APC) e restaurante Quentinhas Express, realizada no dia 1º de maio, pelos chefs de cozinha Deocleciano Brito, Rosevaldo Souza, Jaire Cunha, Rafisa Assis, Rafa Brozzo, Adalgisa Mariano, Tarcísio Futerko, Douglas Gonçalves e Marcos Torres.

***Com a arrecadação da ação serão doados kits de limpeza e cestas básicas para famílias em vulnerabilidade social atendidas pelo projeto “Família da Cidade do Povo”, coordenado pela Jocum Rio Branco.

Via Verde Shopping

Para facilitar a vida de todos durante o período de quarentena, a maioria das lojas do Via Verde Shopping estão oferecendo serviço delivery e e-commerce, compras feitas pelo site oficial.O cliente pode encontrar as lojas que estão com os serviços no site do empreendimento, viaverdeshopping.com.br, em aplicativos como Ifood, UberEats, O Sacoleiro, Taki e Tonolucro. Para acompanhar ofertas e descontos basta seguir o Instagram, @viaverdeshop.

A advogada Socorro Rodrigues é a nova presidente da Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica do Acre – ABMCJ/AC. A cerimônia de posse aconteceu na quinta-feira (29), on line e contou com a participação do meio jurídico local e dos demais Estados.

Em vídeos para o IGTV, o jornalista Daniel Scarcello armou a série de vídeos “O Acre Resiste” em que bate um papo descontraído com artistas acreanos, para mostrar que o Acre não só existe como resiste com sua arte. Os vídeos foram todos gravados em fevereiro e nenhum dos artistas ou o apresentador estão descumprindo o isolamento social. Acompanhe pelo perfil @danscarcello no Instagram.

Compre e doe

Além de homenagear sua mãe, comprar um kit do Boticário será um gesto de amor também para outras mulheres. A cada kit de mães vendido, O Boticário vai doar um valor para as famílias das cooperativas de reciclagem do Boti Recicla. O maior programa de logística reversa do país, com recolhimento de embalagens de cosméticos em 4 mil pontos de venda, foi paralisado com o fechamento de grande parte das lojas em todo o país. O impacto na renda das famílias que vivem da coleta de recicláveis foi imediato. Ajudá-las faz parte da essência do Boticário, que preza pelo bem-estar e cultiva suas relações e, com a doação, faz sua parte para contribuir para que todos fiquem bem, na medida do possível.

A Vogue Brasil escorregou no tom e gerou polêmica com sua capa que celebra os 45 anos da revista protagonizada por Gisele Bündchen e sugerindo um “novo normal” diante do período delicado que a humanidade atravessa em função da Covid-19, indo na contramão de decisões editoriais de revistas de moda em todo o mundo, inclusive a Vogue Portugal, Vogue Itália e até Vogue América que têm buscado soluções criativas para se posicionar sobre a nova realidade diante a pandemia de coronavírus. O “novo normal”, porém, não se mostrou tão “novo” ou consciente como o público brasileiro esperava.

*** Nas redes sociais muitos eleitores sugeriram que o material poderia ter sido usado numa outra oportunidade, nos próximos meses, evitando a sensação de alienação – que contribui para estigmatizar o jornalismo de moda em momentos de crise como o atual.

O Sacoleiro em parceira com a GAV Resort sorteará um pacote de viagem para Cancún no dia dos namorados 12/06/20. O pacote é para ser usado em 2021, para participar basta fazer uma compra e cadastrar a pesquisa feita pela GAV dentro do App.

