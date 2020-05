MPAC visita obras de unidade referência para tratamento de coronavírus no Acre

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio dos promotores de Justiça Vanessa Muniz e Daisson Teles, integrantes do Gabinete de Crise com atuação exclusiva no combate ao contágio pelo novo Coronavírus (SARS Cov-2), fez uma visita ao Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into/Acre), na tarde da última quinta-feira, 7, com o objetivo de conhecer e verificar as instalações onde está sendo montado o hospital de referência no tratamento da doença.

A visita institucional foi uma solicitação da procuradora-geral de Justiça do MPAC, Kátia Rejane de Araújo Rodrigues, tendo em vista o agravamento da disseminação da Covid-19, a necessidade crescente do aumento do número de leitos para os casos e a fiscalização da execução das obras. Também foi verificado o quantitativo dos leitos da unidade e o fluxo de atendimento dos casos, conforme a classificação de risco estabelecida pelo Ministério da Saúde.

A visita foi acompanhada pelo secretário estadual de Saúde, Alysson Bestene, que apresentou as alas que estão sendo concluídas para receber os pacientes, bem como as instalações da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). Atualmente, o Into está apto a receber onze pacientes em terapia intensiva (UTI) 19 leitos semi-intensivos estão sendo concluídos.

Durante a agenda foi observada a quantidade de leitos que devem ser oferecidos aos pacientes, a estrutura e a formação das equipes, além do suporte para exames de imagens e o local onde deve ser instalado, futuramente, o Hospital de Campanha. Notou-se que a unidade ainda está em obras em algumas alas, mas, segundo secretário de saúde, tudo deve ser concluído até a próxima sexta-feira, 15, quando o MPAC deve retornar para uma nova visita.

O promotor de Justiça Daisson Teles avaliou como positiva a agenda e destacou que o diálogo entre as instituições deve se dar de forma transparente e republicana, visando o melhor enfretamento da doença. “Verificamos algumas falhas e vamos estar encaminhando relatórios para que a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) providencie as devidas correções. Para tanto, agendamos uma reunião para pontuar algumas situações. Precisamos trabalhar de forma conjunta, pensando no bem estar da população com a consequente minimização dos efeitos da pandemia”, finalizou o promotor de Justiça.

Gabinete de Crise

O Gabinete de Crise tem atuação exclusiva no combate ao contágio pelo novo Coronavírus (SARS Cov-2). O Trabalho é coordenado pela Procuradoria Geral de Justiça juntamente com a Corregedoria, Secretaria e Ouvidoria Geral do MPAC, além da Procuradoria Geral Adjunta para Assuntos Jurídicos, CAOP da saúde e Promotoria de Saúde.

Integram a linha de frente do grupo, os promotores de Justiça designados para coordenar o trabalho do MPAC nas regiões do Juruá, Tarauacá/Envira, Alto Purus, Alto e Baixo Acre. Também fazem parte os membros com atuação nas áreas de Combate à Criminalidade, Defesa do Patrimônio Público, Saúde, Criança e Adolescente, entre outros.

