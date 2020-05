Mulher encontra cachorro de estimação morto a pauladas e faz denúncia ao MPAC

View this post on Instagram

❗️Viemos a público repudiar os fatos a seguir: Fomos procurados para uma denúncia de uma proprietária que encontrou seu amado cachorro morto a pauladas no quintal do vizinho. Queremos deixar claro que isso é crime, lei 9.605, art.32 de crimes ambientais… Lembramos que maus-tratos a animais para o FBI é grande indício de criminosos contra humanos! É muito triste ver um ser tão dócil e amável morrer dessa maneira. Porto Acre – Vila do V. A polícia militar foi ao local foi feito BO e nós estamos encaminhando a denúncia ao MP também. #cadeiaparamaustratos