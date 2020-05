Músicos no AC fazem live solidária para arrecadar dinheiro e alimentos para artistas carentes

O cantor acreano Ferdiney Ryos, as cantoras Angleni Miranda e Átila Mille e o JP dos Teclados serão os responsáveis por animar o final da tarde dos acreanos neste domingo (15), com a Live Especial Solidária no Facebook, com músicas especiais.

A transmissão acontecerá a partir das 17h30, no perfil de Ferdiney.

O artista disse à reportagem do ContilNet que muitas emoções serão experimentadas durante o ao-vivo e garantiu que as famílias do Acre são o público-alvo principal.

No intuito de ajudar músicos e artistas que se apresentam em bares e eventos da cidade e que estão em situação de vulnerabilidade, por conta da pandemia do coronavírus, Ferdiney disse que espera a doação de alimentos e produtos de higiene pessoal, além de quantia em dinheiro para beneficiar a classe.

Os interessados podem fazer a doação em dinheiro para a conta bancária: agência 30228/conta-corrente: 16645-6 (Banco do Brasil).

Todos os alimentos e produtos arrecadados, além do dinheiro juntado, serão entregues às famílias. A prestação de contas será feita durante a transmissão.

