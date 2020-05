Na capital, três detentos fazem buraco em cela de penitenciária e fogem; Polícia realiza buscas

Na tarde deste domingo (10), três presos fugiram do Pavilhão P do presídio Francisco de Oliveira Conde. De acordo com nota divulgada via Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), os presos conseguiram fazer um buraco na cela.

Ainda de acordo com a nota, divulgada no final da tarde de domingo, os bandidos ainda estão sendo procurados. A polícia tentou coibir a ação, mas nenhum dos criminosos se sentiu intimidado.

O Iapen informa que dois detentos foram recapturados e encaminhados ao isolamento preventivo e responderão a procedimento administrativo disciplinar.

Confira nota na íntegra:

O Governo do Estado do Acre, por meio do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), vem a público informar que:

1. No início da tarde deste domingo, 10, três detentos empreenderam fuga do Complexo Penitenciário de Rio Branco, por meio de um buraco feito na parede da cela 16 do pavilhão P, onde oito presos cumpriam pena.

2. Ao avistar os detentos, um dos policiais penais de serviço na guarita acionou a equipe e efetuou disparos de advertência na tentativa de impedir a fuga dos envolvidos. No entanto, os presos continuaram a ação.

3. Dois desses detentos já foram capturados, sendo que um deles foi abordado ainda dentro do Complexo e o segundo já na área externa. Já o preso Rodrigo Duarte Gomes empreendeu fuga e ainda se encontra foragido.

4. Os demais presos da cela 16 do pavilhão P foram realocados em outras celas do referido pavilhão. Os dois detentos recapturados foram encaminhados ao isolamento preventivo e responderão a procedimento administrativo disciplinar.

5. O Iapen informa que as buscas continuam sendo realizadas na área externa ao presídio no intuito de encontrar o preso foragido.

Rio Branco – Acre, 10 de maio de 2020.

Arlenilson Cunha

Presidente do Iapen

