Namorado da mãe de Neymar volta a frequentar mansão do jogador

Apesar dos olhares tortos da família do craque, o namoro de Tiago Ramos e Nadine Gonçalves segue firme e forte

Tiago Ramos está em Santos, no litoral paulista, onde mora Nadine Gonçalves, mãe de Neymar. Após passar um período com a própria família na Paraíba, o modelo voltou a frequentar a mansão da namorada. Por enquanto, ele seguirá hospedado em um hotel próximo, para evitar olhares tortos da família do jogador.

Segundo o jornal Extra, Nadine, de 52 anos, e Tiago, de 23, seguem apaixonados, passaram o fim de semana juntos, mas estão tentando manter discrição no relacionamento. Além disso, o modelo não se sente mais à vontade para morar e conviver com a família do craque.

A família de Nadine é contra o relacionamento por causa das notícias envolvendo o passado do rapaz. Eles ficaram sabendo, através da imprensa, que Tiago é bissexual e já teve relacionamento a três com um casal gay de São Paulo.

