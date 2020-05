Neta de Chico Pinheiro diz que morte do avô foi causada por falência de múltiplos órgãos

A morte de seu Francisco Pinheiro de Moraes, de 95 anos, comoveu a sociedade acreana. Pai de 10 filhos, entre eles o pecuarista Betão, faleceu na tarde deste sábado (2). Segundo sua neta, Elane Pinheiro, informou ao ContilNet, a causa foi insuficiência cardíaca e respiratória, conforme laudo médico.

Ele estava internado desde a última terça-feira. Além dos filhos, ele deixa a viúva Maria, de 88 anos, 28 netos, 24 bisnetos e um trineto que está a caminho.

O velório ocorre a partir das 17H na funerária São Francisco, ao lado do Maria Farinha. O sepultamento está marcado para as 8 horas do domingo (3) no cemitério São João Batista.

Nas redes sociais, os netos de seu Chico Pinheiro prestaram diversas homenagens. Sua neta, Elane Pinheiro, homenageou o avô, que carinhosamente chama de ‘meu Chiquinho’, confira:

Hoje vou ao descanso eterno um grande homem. O Francisco Pinheiro de Moraes, um nordestino de personalidade forte que veio constituir sua trajetória em Rio Branco- AC, na qual conheceu a sua companheira de vida com a qual formou seus 10 filhos ensinando os princípios, caráter e fez uma linda grande família e amigos .



Hoje aos seus 95 anos, os quais amava comemorar todos os momentos de felicidade e aflição com os seus.

Esse é o nosso Chico Pinheiro, cabra eleitoral mais humano que conheci, exemplo de grandezas, fartura e doação aos que sempre precisaram.



É uma perda que nos machuca muito, mas sou realizada por tê-lo como avô, tive os melhores momentos de minha infância, adolescência e maturidade com ele sempre estendendo a mão. Hoje vai a matéria, mas o amor e lembranças ficarão para sempre dentro da memória de cada filho, neto, bisneto, tio, irmão e amigos de uma vida toda.



O nordestino de Jaguaribe (CE), de uma família de 14 irmãos, ficou por último para deixar na memória do que é amor de laços sanguíneos, amigos e uma saudade enorme. É um pouco do que foi meu amado avô. Meu Chiquinho.

