No Into, profissionais de Saúde terão alojamento para evitar contaminação de familiares

O Into deve ser inaugurado nos próximo dias e receberá os pacientes críticos de covid-19

Foi anunciado na noite de sexta-feira (1), pelo governador Gladson Cameli (Progressistas), o término das instalações de um alojamento destinado aos profissionais de saúde que estão atuando na linha de combate ao novo coronavírus no Acre.

Segundo Cameli, as obras do Instituto de Traumatologia, estão quase concluídas. A unidade de saúde receberá os pacientes críticos de covid-19 e poderá contar com mais de 40 leitos de UTI, se necessário.

“Pensando nos profissionais de saúde, que precisam descansar, recarregar as energias e proteger suas famílias dos riscos de contágio, preparamos um alojamento para acolhê-los”, declarou.

O chefe do executivo disse que o governo recebeu uma doação de colchões e eletrodomésticos da loja Bemol. “Deixo aqui meu agradecimento ao Grupo Bemol pela atenção e solidariedade neste momento tão difícil para todos”, escreveu.

