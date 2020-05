No Acre, 12 acusados de envolvimento com facções são presos pela Polícia Civil

Mandados foram cumpridos na Capita e no interior do Acre neste sábado

Na manhã deste sábado (23), a Polícia Civil, com apoio da Polícia Penal e do Ministério Público Estado do Acre, através do GAECO, realizou uma mega operação nos municípios de Rio Branco, Plácido de Castro e Cruzeiro do Sul, que acabou com o cumprimento do mandado de prisão de 12 pessoas acusadas de envolvimento com o crime organizado no Acre.

A ação, foi coordenada pelo departamento de inteligência (DI) da Polícia Civil do Acre. Em Rio Branco, foram realizadas prisões no complexo penitenciário e nos bairros Calafate, Conquista, Jorge Lavocat e Dongiocondo mais conhecido como região do Papouco.

Em Cruzeiro do Sul, foi cumprido dois mandados dentro da penitenciária e mais dois na cidade de Plácido de Castro. Entre os presos estavam três chefão de uma facção criminosa que estavam em liberdade provisória (semi-aberto). Os líderes, aproveitavam da liberdade, para coordenar diversas ações criminosas, inclusive execuções no Estado.

O delegado geral da Polícia Civil do Acre, José Henrique Maciel Ferreira, enalteceu o trabalho do departamento de inteligência da Polícia Civil e reafirmou o compromisso do Governo do Acre, de combater o crime e a violência e endurecer cada vez mais as ações repreensivas contra as organizações criminosas.

“Essa ação é o braço forte do Estado agindo de forma dura e eficaz no combate da criminalidade e as organizações criminosas. Estamos atentos e agindo de forma coordenada em todo o Acre garantido mais segurança e tranquilidade à população.

Ainda segundo o delegado quem estiver em conflito com a Lei, “será alcançado pelo braço armado do Estado”.

