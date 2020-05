No Acre, 52% dos casos de coronavírus são homens entre 30 e 39 anos

Dos casos positivos, em relação ao sexo, 52,0% dos casos são do sexo masculino e 48,0% do sexo feminino, de acordo com o último Boletim Epidemiológico da Secretaria de Saúde (Sesacre), emitido no final da tarde desta sexta-feira (2).

Homens são 253 e mulheres são 234 de 487 casos diagnosticados.

Quanto à faixa etária dos casos confirmados, a maior proporção de casos encontra-se entre 30 a 39 anos em ambos os sexos.

CONFIRA O BOLETIM DESTA SEXTA-FEIRA (1).

PUBLICIDADE

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários