No Acre, 60% dos casos de coronavírus foram registrados nos últimos sete dias

Primeira semana de abril bateu recordes da pandemia no estado. Total de infectados passa dos mil

A pandemia de coronavírus avança rapidamente pelo Acre. Prova disso é que de cada dez contaminados, seis foram registrados apenas nos últimos sete dias. Só na primeira semana de abril, a Secretaria de Saúde (Sesacre) confirmou 610 novos casos, totalizando 1.014 infectados. Os demais 404 pacientes demoraram um mês e meio para serem contabilizados.

O dia de abril que menos registrou casos – sábado (2), com 66 – teve mais contaminados que a pior data dos primeiros 45 dias da pandemia, que foi em 30 de abril, com 50 novos infectados. O recorde, até o momento, foi na última quarta-feira (6), com 126 pacientes a mais.

Por aqui, o número de contaminados oficiais vem dobrando a cada cinco dias. Rio Branco concentra 875 casos (cerca de 85% do total). Há também infectados em Plácido de Castro, Acrelândia, Assis Brasil, Bujari, Cruzeiro do Sul, Feijó, Mâncio Lima, Porto Acre, Senador Guiomard, Sena Madureira, Tarauacá e Xapuri.

PUBLICIDADE

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários