No Acre, a cada dez casos registrados de coronavírus, quase quatro estão curados

No Acre, 38% dos infectados por coronavírus registrados pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) foram curados até o momento. Dos 2.234 casos confirmados, 846 já tiveram alta médica. De domingo para segunda, foram 54 novos pacientes que se livraram do vírus.

Os números dizem respeito aos internados em unidades públicas e particulares de saúde e também aos que estavam tratando os sintomas da covid-19 em casa por não terem apresentado gravidade da doença.

A recomendação é que essas pessoas permaneçam em casa e continuem a evitar aglomerações. Isso porque, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), não há evidências claras de que todos os pacientes recuperados da covid-19 estão imunes à reinfecção.

Permanecem doentes 1.321 pessoas no estado. Destes, 1.252 estão com a forma leve ou sem gravidade da doença e se tratam em casa. Essas pessoas devem ficar isoladas dos familiares saudáveis, em um ambiente exclusivo para elas.

As demais (69) estão internadas. Dezesseis desenvolveram a forma mais grave da covid-19 e ocupam leito de unidade de terapia intensiva no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into) e no Hospital Santa Juliana, que cedeu 20 leitos para a saúde pública do estado.

Outras 53 com sintomas potencialmente graves estão em enfermarias comuns na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Segundo Distrito e hospitais particulares. Quase 70 já perderam a vida devido ao coronavírus no Acre em pouco mais de 2 meses de pandemia.

PUBLICIDADE

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários