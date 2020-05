No Acre, crianças Kaxinawá divertem no Rio Jordão

A imagem é de 2015, mas a felicidade é atemporal. Crianças Kaxinawá brincam no Rio Jordão, no Acre, em aldeia localizada no município de mesmo nome. O povo Kaxinawá é o mais numeroso do estado e tem sido guardião das florestas acreanas há séculos. A imagem é do renomado fotógrafo Ricardo Stuckert.