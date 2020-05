No Acre, disputas do Campeonato de Futsal acontecem por meio de votação online

A Liga de Futsal do Acre (Lifac) encontrou uma forma divertida e inteligente de driblar a ausência de disputas por conta da proibição de aglomerações. Os 12 times masculinos que anualmente participam do torneio estadual começam, nesta segunda-feira (18), as partidas do Campeonato de Futsal pela internet por meio de votações da torcida via Instagram.

Não haverá jogos. As disputas serão exclusivamente por voto, em uma espécie de paredão do futsal. O time com maior número de escolhas leva a partida e ganha os pontos.

A primeira fase vai até sábado (23). Os times foram divididos em três grupos de quatro componentes, que batalharão entre si em três fases. Os dois times com maior quantidade de pontos se classificam para a próxima etapa.

Os seis mais bem votados na primeira etapa serão separados em dois grupos, por meio de sorteio. A agremiação com maior número de votos de cada um dos grupos vai para a final.

O grande vencedor do campeonato será premiado com uma bola oficial da liga e garante vaga para o torneio Norte e Nordeste, que também acontece online. O evento será promovido pela União Brasileira de Futsal (UBFBrasil).

Após a competição masculina, Lifac deve promover a feminina nos mesmos moldes. O formato acontece em vários estados do Brasil.

Em entrevista ao Globo Esporte, o presidente da Lifac, Dhonata Gomes, esclarece que a ideia proporciona maior visibilidade aos clubes locais, uma vez que muitos tiveram de criar uma conta no Instagram para participar do torneio.

Além disso, os internautas também serão estimulados a participar. Quem votar, concorrerá a uma bola oficial da Liga de Futsal do Acre a ser sorteada ao final com campeonato.

Para mais detalhes sobre as regras do jogo, acesse o perfil da Lifac no Instagram (@ligadefutsaldoacre).

