No Acre, pessoas curadas da covid-19 poderão doar anticorpos para salvar pacientes graves

A partir da semana que vem, pessoas curadas de coronavírus terão a oportunidade de doar seus anticorpos para auxiliar o tratamento de pacientes com covid-19 internados em estado grave no Acre. O procedimento se dá por coleta de plasma convalescente a partir do sangue do doador.

Segundo a gerente de assistência do Centro de Hematologia e Hemoterapia do Acre (Hemoacre), Thereza Picado, o protocolo começou a ser utilizado em caráter experimental nesta semana. O órgão tomou a iniciativa de telefonar para doadores aptos e fez a coleta do sangue para uso em pacientes ainda não curados.

A partir da segunda-feira (1º), o hemocentro começa a receber pessoas interessadas em contribuir com o estoque de plasma por meio de agendamentos. Para isso, basta ligar no número 3248-1380 e marcar o atendimento, que acontece de forma segura, sem aglomerações.

A gestora esclarece que o protocolo só foi criado agora no Acre porque o órgão estava com desfalque no número de servidores. Alguns pertencem ao grupo de risco e tiveram de ser liberados do trabalho presencial. Outros foram contaminados pelo coronavírus e foram afastados do serviço.

“Isso foi limitante para a gente, mas com o tempo aprendemos a lidar melhor com esse quantitativo reduzido e agora estamos implementando o serviço”.

No entanto, Tereza afirma que o Acre não está tão atrasado no protocolo porque o vírus é novo e o procedimento estava sendo estudado pela comunidade científica até pouco tempo atrás.

“Estávamos observando a evolução dessas pesquisas antes de darmos início ao processo. É um trabalho novo por aqui, tem critérios diferentes da coleta tradicional”.

Os curados do coronavírus que tiverem interesse em doar sangue para salvar a vida de pacientes em estado grave precisam atender aos seguintes requisitos: ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50kg, estar bem de saúde, ter dormido pelo menos seis horas nas últimas 24 horas e apresentar documento original com foto.

