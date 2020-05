No dia da enfermagem, Vanda Milani ajuda aprovar R$ 9 bilhões de recursos para compra de EPIs

Para Vanda a aprovação dos recursos no dia mundial do enfermeiro tem um significado muito importante

A deputada federal Vanda Milani destacou na manhã de hoje (13) a votação da Medida Provisória 909/19, que extingue o fundo da Reserva Monetária do Banco Central e destina R$ 9 bilhões para o financiamento de ações de combate ao novo coronavírus.

“O texto segue para o Senado, o parlamento está muito responsável apontando iniciativas de enfrentamento desse inimigo invisível”, comentou a deputada.

Para Vanda a aprovação dos recursos no dia mundial do enfermeiro tem um significado muito importante “uma vez que parte do dinheiro será destinado a compra de materiais de prevenção à propagação do novo coronavírus” acrescentou.

De acordo com o texto aprovado na Câmara dos Deputados, a distribuição dos recursos será de 50% para estados e Distrito Federal e 50% para os municípios, distribuídos por critérios a serem estabelecidos pelo Poder Executivo.

“É importante frisar que o ente federado só recebe os recursos que têm direito se apresentar um protocolo de atendimento das regras estabelecidas pela OMS para o combate à pandemia”, lembrou Vanda Milani.

