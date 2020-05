Lote de remédio para pacientes com covid-19 chegará ao Acre na semana que vem

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio da Diretoria Administrativa, informa que um novo lote do medicamento metilprednisolona, usado para o tratamento de pacientes internados com Coivd-19, deverá abastecer Rio Branco no início da próxima semana.

De acordo com a Sesacre, um carregamento contendo 10 mil unidades de 500 mg do remédio será embarcado em aeronave Bandeirante, fretada pelo Governo do Estado do Acre, que decola para Goiânia na segunda-feira, dia 1º, sede da empresa MedPlus, que produz o fármaco.

Conforme Silvio de Mesquita Gomes, diretor-administrativo da Sesacre, a empresa tem encomendas firmes para todo o país, mas na segunda-feira, deixará pronto o lote para o Acre, graças aos esforços do governo de enviar uma aeronave para a retirada do produto.

Brazil Confirmados 392,360 +15,691 (24h) Mortes 24,549 +1,027 (24h) Recuperados 158,593 40.42% Ativos 209,218 53.32%

