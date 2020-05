Número recorde: Acre registra 524 novos casos de coronavírus em 24h e 7 mortes

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) comunica 524 casos novos de pessoas infectadas pelo coronavírus no estado. Por conta disso, nas últimas 24 horas, o número de casos positivos subiu de 3.343 para 3.867.

O número de mortos por Covid-19 subiu de 80 para 87. Um óbito é de Cruzeiro do Sul: uma mulher, cujas iniciais do nome são M. L. R. S., de 38 anos, que havia dado entrada no Hospital do Juruá no dia 9 de maio. Ela faleceu no último dia 14. Na sua declaração de óbito, não consta registro de comorbidades.

As outras seis mortes são de Rio Branco. Um homem de 41 anos, M. R. V. C, que havia dado entrada na UPA do Segundo Distrito no dia 16 de maio e morreu no dia seguinte, 17 de maio. Na sua declaração de óbito, o médico que a expediu cita que ele tinha sequelas de acidente vascular cerebral e úlcera infectada.

A terceira morte é de um homem de 69 anos. A. L. S., que estava internado no Pronto-Socorro de Rio Branco. Ele morreu nesta sexta-feira, 22. Também não há registro de comorbidades em sua declaração de óbito.

O quarto óbito é de uma mulher. U. M. N. C., de 94 anos, que deu entrada na Pronto-Clínica de Rio Branco sem registro de data, e cujo óbito se deu no dia 19 de maio. Ela tinha hipertensão arterial sistêmica.

O quinto é um idoso de 81 anos. M. B. S., que deu entrada na UPA do Segundo Distrito no dia 16, falecendo no dia 22 de maio. Na sua declaração de óbito não há registro de comorbidades.

O sexto, o de uma idosa, de iniciais E. M. S., de 70 anos, entrou no dia 16 de maio no Pronto-Socorro de Rio Branco. Ela morreu nesta sexta-feira, 22. Não há registro de comorbidade.

O sétimo óbito é de uma mulher de 68 anos. A. D. V., que deu entrada no Pronto-Socorro de Rio Branco no dia 9 de maio, e morreu nesta sexta-feira, 22. Ela era transplantada de fígado e tinha hipertensão arterial sistêmica.

Mais informações no boletim completo, a partir das 16 horas.

Brazil Confirmados 340,887 +9,997 (24h) Mortes 21,678 +630 (24h) Recuperados 135,430 39.73% Ativos 183,779 53.91%

