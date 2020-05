O amado Lhé: políticos lamentam morte de Abrahim Farhat, ocorrida neste sábado

Com a morte de Abrahim Farhat, o Lhé, ocorrido na manhã deste sábado (16), diversos acreanos lamentaram dua partida. Lhé foi fundador do Partido dos Trabalhadores do Acre, e durante seus 79 anos lutou contra as injustiças sociais e era um ativista político muito respeitado e querido.

Um dos primeiros políticos a lamentar sua partida foi o ex-governador e ex-senador Jorge Viana que adjetivou Lhé como um dos seres humanos mais extraordinários que conheceu.

“Se não bastasse a pandemia, tanta gente doente, tantas perdas…recebo a notícia da partida do amigo e companheiro de sonhos e tantas lutas, o melhor de todos nós. Nunca encontrei alguém tão humano, que amou tanto o próximo como ele. Me emociono e choro tua partida, querido Abraim Farhat…. nosso amado Lhé.

Obrigado por fazer sempre a opção pelos pobres, pelos mais fracos, pelos mais sofridos. Esse mundo e essa sociedade não mereciam uma alma tão boa e pura como a tua, irmão. Tu vais para o paraíso, para o reino da generosidade, tu vais para o reino do nosso Deus. Lhé, você foi o maior revolucionário, o maior petista e o maior e melhor ser humano que tive a honra de conviver e me tornar amigo! Sentirei muito tua falta, mas por ti…seguiremos na luta das boas causas!

Obrigado pelas lições de vida que deixaste. Segue em paz. Vivas ao Lhé!!!” O presidente do PT no Acre, Cesário Braga, também lamentou a morte de Lhé.

A deputada federal Perpétua Almeida usou o twitter para lamentar a morte do companheiro. Lhé era respeitado e querido por muitas personalidades acreanas, independente de partidos.

PUBLICIDADE

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários