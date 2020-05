“Oportunidade da minha vida”, diz Tito Ortiz sobre luta com Mike Tyson

O ex-lutador do UFC afirmou ter sido procurado por agentes ligados ao ídolo pugilista para um possível combate nas regras do boxe

Aos 53 anos, Mike Tyson tem causado nas redes sociais ao postar vídeos de treinos. Disposto a lutar para arrecadar fundos para pessoas carente, o norte-americano despertou rumores de uma trilogia com o carrasco Evander Holyfield e, agora, com o ex-UFC, Tito Ortiz.

O lenda do MMA, de 45 anos, quebrou o silêncio sobre a possibilidade de dividir o ringue com Tyson. Ortiz se disse honrado com a chance de enfrentar Tyson, revelou que recebeu sondagem para concretizar o duelo, mas não deu detalhes.

“A oportunidade da minha vida. Estou dentro”, afirmou Ortiz, em entrevista ao site TMZ Sports. Mesmo sem qualquer confirmação sobre a luta, ele já aproveitou para provocar: “Tyson levou um soco na cara nos últimos 15 anos? Não, ele não levou. E eu consegui dominar todos os que competi nos últimos quatro anos.”

Ortiz se refere aos combates feitos nas regras do MMA. Ele está como uma sequência de três vitórias sobre Chuck Liddell, Chael Sonnen e Alberto Del Rio Rodriguez.

Brazil Confirmados 365,213 +1,595 (24h) Mortes 22,746 +30 (24h) Recuperados 149,911 41.05% Ativos 192,556 52.72%

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários