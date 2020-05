Pabllo Vittar, Gusttavo Lima e Claudia Leitte: veja lives desta semana

Entre as lives desta semana, Pabllo Vittar, Ferrugem e Claudia Leitte são os grandes destaques. A lista ainda tem nomes como César Menotti & Fabiano, Anavitória e a terceira live solo de Gusttavo Lima.

Na quinta-feira (21/05), Ferrugem fará sua segunda live, a partir das 20h. Desta vez, o pagodeiro vai fazer uma versão on-line de seu primeiro DVD: Prazer, Eu Sou Ferrugem. Também na quinta, César Menotti e Fabiano se apresentam a partir das 20h30

Após sua participação em festival, a cantora Pabllo Vittar irá fazer uma live solo em seu canal do YouTube, às 20h, na próxima sexta-feira (22/5). No show on-line, a drag queen promete apresentar seu repertório principal, com os grandes sucessos de sua carreira.

A sexta-feira (22/5) ainda reserva shows de Israel & Rodolffo, às 17h, Anavitória, às 19h, Luiza e Maurílio, também às 19h . Às 20h, o grupo Atitude 67 se apresenta com live de lançamento do DVD Label 67. Por fim, Gusttavo Lima faz sua terceira live solo, com show a partir das 21h.

Já no sábado (23/5), é a vez de Claudia Leitte se apresentar on-line, às 15h. Na Live da Saudade, a cantora baiana prometeu trazer a “energia do trio elétrico para um som mais acústico”. “Eu estou aqui para servir as pessoas. Esse é um dos principais objetivos do meu trabalho e o que me move na música”, disse a cantora.

No mesmo horário, o grupo Imaginasamba também vai se apresentar on-line. Além deles, o sábado ainda vai ter show de Rick & Renner, às 16h, as coleguinhas Simone & Simaria, às 17h, Maiara & Maraísa 20h e Limão com Mel também às 20h.

Para quem curte aquele “forrozin”, Luan Estilizado vai se apresentar também no sábado (23/5), em live com participações especiais de Raí Saia Rodada e Zezo Potiguar. O projeto, intitulado À Vontade, promete ter mais de 4h de apresentação.

No domingo (24/5), Paula Fernandes vai fazer seu segundo show on-line, desta vez direto de sua fazenda em Minas Gerais, a partir das 17h. Durante o show ao vivo, o público poderá fazer doações enquanto curte uma apresentação repleta de sucessos.

O final de semana ainda tem shows de Parangolé, às 15h, Solange Almeida e Márcia Felippe, às 16h, aquele pagode com o grupo Revelação, no mesmo horário, e se encerra com show da rainha Alcione, às 20h.

Completa a lista a cantora Tiê, que se apresenta nesta terça-feira (19/05), às 19h, com apresentação passando pelos sucessos mais marcantes de sua carreira. Veja aqui o calendário completo de lives.

PUBLICIDADE

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários