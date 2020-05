Para médico acreano, tentativas de afrouxar isolamento são como “roleta russa”

Dantas diz que, sem testagem em massa, fim do distanciamento é como navegar na tempestade

No Acre, o médico Thor Dantas tem sido um incansável defensor do isolamento social como principal meio para conter o rápido avanço do coronavírus. Em suas redes sociais, ele afirmou que, sem testagem em massa, qualquer tentativa de afrouxar o distanciamento é como brincar de roleta-russa. “É navegar na tempestade sem instrumentos”, disse.

A roleta-russa é um jogo onde se coloca somente uma bala no cartucho do revólver e puxa-se o gatilho com a arma apontada para a cabeça, contando com a sorte para não disparar.

“Precisamos urgente passar a testar muito mais do que estamos testando hoje, no Brasil e no Acre”, continua o infectologista. Segundo o também professor de Medicina, o ideal é que ocorressem entre 11 a 15 mil testes a cada milhão de habitantes.

Ele diz ainda que só com testagem em massa é que se pode entrar na próxima fase de retorno progressivo às atividades econômicas que os governos tanto desejam.

O Acre tem cerca de 900 mil habitantes e realizou, até o momento, menos de 3 mil testes. Já são mais de 600 casos confirmados e 24 mortes. Em todo o Brasil, os médicos e especialistas em saúde pública denunciam subnotificação de casos devido à baixa testagem.

Aliados ao isolamento, os exames são o caminho para efetiva amenização da pandemia, dizem. Países como Coreia do Sul, por exemplo, adotaram ambas as medidas e têm registrado bons resultados no combate ao coronavírus.

