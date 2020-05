Parente de vice-prefeito, indígena é o 3° caso de Covid 19 em Santa Rosa do Purus 

O vice-prefeito da pacata cidade de Santa Rosa do Purss, no interior do Acre, Nego Kaxinawá, informou por meio das redes sociais a contaminação de um de seus familiares, identificado apenas por Domingos.

De acordo com informações repassadas por Kaxinawá, seu parente esteve com sintomas e procurou uma unidade de saúde para realização do teste, porém, o resultado deu uma falso negativo.

Após cumprir o isolamento social recomendado pelas autoridades em saúde, Domingos voltou a sociedade e, novamente sentiu sintomas e desta vez, testou positivo para coronavírus.

Porém, antes da confirmação, o indígena manteve contato com boa parte da pequena população. Uma moradora da cidade revelou que Domingos se encontra em sua residência se recuperando da doença. “Ele está bem, mas as famílias que tiveram contato com ele deverão fazer testes, contudo, somente mil testes de coronavírus foram disponibilizados”, disse.

Preocupado com a situação na região isolada do Acre, Kaxinawá enfatizou que deverá solicitar às instituições indígenas o envio imediato de mais testes. “Vamos fazer em todas as famílias que tiveram contato com ele para que possamos detectar os casos e evitar a propagação”, esclareceu, solicitado que os indígenas fiquem atentos à possíveis sintomas.

O município tem em torno de 6 mil habitantes. Até o momento foram confirmados 3 casos de coronavírus, sendo que o primeiro diagnosticado já recebeu alta médica, conforme dados da equipe de saúde.

Brazil Confirmados 399,632 +7,272 (24h) Mortes 25,035 +486 (24h) Recuperados 158,593 39.68% Ativos 216,004 54.05%

Relacionado

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários