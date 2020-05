Pedidos de seguro desemprego tem crescimento preocupante no Acre

As demissões causadas durante o período de pandemia tem causado uma alta na procura por seguro desemprego. No Acre, estado da região Norte do país, a busca pelo benefício deu um crescimento muito grande e o fato foi destaque em sites como o FDR, parceiro portal Terra. A média de solicitações era de um pouco mais de 100, mas com a pandemia o salto foi grande e registrou 990 pedidos.

Durante a pandemia do novo coronavírus, as contratações diminuíram e a receita das empresas também. Além de não selecionar novos integrantes para o corpo de funcionários, as instituições precisaram dispensar os que já eram contratados. Logo, a demissão tem causado uma grande alta nas solicitações do seguro-desemprego.

As informações foram compartilhadas pelo o coordenador do Sistema Nacional de Emprego (Sine), Marcos Morais. No mês de abril o total de solicitações foi um dos maiores registrados. Os atendimentos estão sendo feitos via telefone.

Para completar, vagas de emprego que eram divulgadas diariamente pelo Sine não estão mais sendo anunciadas. As empresas não estão mais contratando profissionais neste período. Quem quiser entrar em contato com o órgão, os telefones de contato são: 3215-2442, 3215-2448 e 3215-2419.

