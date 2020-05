“Perdi meu primeiro amor”, diz filho que perdeu pai e mãe com coronavírus em menos de um mês

Em menos de um mês eles perderam os pais para a covid-19. Os filhos do senhor Wilson Júlio Pinheiro de Freitas, nem tiveram tempo de chorar a partida do pai, ocorrida de forma repentina ao contrair o coronavírus e já tiveram que lidar com outra dor: a morte da matriarca, a professora aposentada Antônia Damasceno Vasconcelos de Freitas, de 68 anos, e ocorrida na manhã deste sábado (23).

O filho, Vinicius Vasconcelos de Freitas, ainda abalado, e junto com sua irmã, Vanessa Vasconcelos de Freitas, fizeram uma linda homenagem ao seu “primeiro amor”, um texto emocionante de despedida.

E seu texto, Vinícius pede que sua mãe diga a seu pai, Wilson Júlio, que o ama.

Confira o texto emocionante:

Hoje perdi meu primeiro amor!

Mãe, obrigado por tudo o que fez por mim, você foi a melhor mãe que a vida poderia me dar. Sei o quanto você sofreu com a partida do seu companheiro (meu PAIZÃO 💖🥰). Você foi forte, passou por muitos altos e baixo que a vida te impôs e sempre saiu vitoriosa. Mãe, se um dia fiz algo que você não gostou, me perdoe pois de você eu só recebi amor e carinho. A vida vai seguindo aqui pra mim e pode deixar que vou cuidar da Vanessa, do Antônio, do Francisco e da Karol, sua filha de consideração que você tanto amava. Sei que um dia a gente vai se encontrar e poderei te abraça e te beija como sempre fiz. Cuida de mim aí com o PAIZÃO e me dá um rumo que eu fiquei sem agora😭🖤.

Obrigado por ser a mãezona que você foi aqui na terra e que sempre será no meu coração 💖 te amo muito.

Ps:”Se você já estiver aí com meu pai, fala pra ele que amo muito ele também, tá? 🥰💖”.

