Peruanos acampados há dias em ponte de Assis Brasil conseguem entrar em Iñapari

Um grupo de aproximadamente 50 peruanos que estava acampado na ponte que liga Assis Brasil, no Acre, a Iñapari, no Peru, conseguiu entrar no país vizinho na noite desta terça-feira (12) após dias de espera, segundo a prefeitura da cidade acreana.

Eles só obtiveram autorização peruana após fazerem testes para coronavírus. Sete deles estavam infectados e foram separados dos demais ao atravessarem a fronteira.

A ponte está interditada desde que a pandemia se alastrou pela região. Soldados peruanos fazem escolta para impedir a entrada dos próprios compatriotas. Semanas atrás, outros 25 já haviam adentrado o país, que tem sido criticado pela demora na tomada de medidas para a repatriação.

Só no domingo (10), por exemplo, é que os testes para coronavírus foram feitos pelo governo do Peru. No Acre, os estrangeiros viviam em situação de vulnerabilidade. A prefeitura de Iñapari teria cedido somente as lonas e colchões para os acampamentos. Já comidas e bebidas eram doadas pelo poder público de Assis Brasil, em um gesto de solidariedade.

Desses mais de 70 peruanos, 44 vieram de São Paulo em ônibus após serem dispensados do trabalho por conta da crise provocada pelo coronavírus, entre eles idosos e crianças. Eles chegaram sem máscaras e passando fome.

A jornalista peruana Graciela Stein veio passar dois meses no Acre a trabalho e ainda não obteve autorização para retornar. Ela está na casa de amigos em Rio Branco e lamenta a “insensibilidade” das autoridades de seu país. “Queremos voltar. Estamos desesperados “.

O consulado do Peru no Acre vinha oferecendo ajuda financeira de R$ 100 por pessoa. Stein criticou o valor. “Como se vive com R$ 100? Temos que comer e dormir”.

Ao descobrir que o grupo acampado na ponte conseguiu entrar no Peru, ela decidiu viajar até Assis Brasil para fazer o exame, esperar o resultado e tentar entrar no seu país. Porém, a mulher não tem condições de pagar pela viagem entre Rio Branco a o município fronteiriço e aguarda a oportunidade.

A prefeitura de Assis Brasil espera que em breve mais grupos de peruanos vindos de outras regiões do Brasil cheguem à cidade.

