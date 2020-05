PL do Instituto de Saúde é protocolado e deve ser aprovado na Aleac 

O projeto do Serviço Social de Saúde do Acre (Pró-Saúde), pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que passará a ser denominado Instituto de Gestão de Saúde do Acre (IGESAC), deu entrada na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) na terça-feira (5).

Segundo informações repassadas ao ContilNet por membros do parlamento acreano, o PL terá como relator o deputado estadual Chico Viga.

O projeto passa a tramitar nas comissões da casa legislativa e deverá ser votado a qualquer momento.

O PL destaca que fica instituído o Instituto de Gestão de Saúde do Acre com autonomia gerencial, patrimonial, orçamentária e financeira, quadro de pessoal próprio e prazo de duração indeterminado.

O Instituto de Gestão de Saúde do Acre terá como objetivo auxiliar a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) em até 40% de suas unidades, a prestar serviços de assistência à saúde de forma gratuita, em todos os níveis, e desenvolver atividades educacionais e de pesquisa no campo da saúde, em cooperação com o Poder Público.

Os serviços de saúde prestados pelo Instituto de Gestão de Saúde do Acre deverão ser organizados em conformidade com as diretrizes e normas do Sistema Único de Saúde – SÚS.

Competirá à Sesacre a supervisão da gestão do Instituto de Gestão de Saúde do Acre, observadas as orientações normativas que emitir e em conformidade com o contrato de gestão.

O Instituto terá sede na cidade de Rio Branco, Capital do Estado do Acre, podendo atuar em todo o território estadual.

