PM apreende mais de 12 kg de cocaína e arma em Marechal Thaumaturgo

Militares do 6º Batalhão de Polícia Militar (6° BPM), juntamente com militares do 61° Batalhão de Infantaria de Selva, na madrugada deste sábado, 30, ao receberem uma denúncia de tráfico internacional de drogas, deslocaram-se ao local e ao chegarem, encontraram alguns indivíduos aglomerados que, ao visualizaram a chegada dos militares, soltaram duas mochilas e correram para uma mata próxima.

De imediato, as guarnições fizeram um cerco e buscas no local, conseguindo identificar, dentro de uma das mochilas, 12.450 kg de substância aparentando ser pasta base de cocaína e na outra mochila, uma pistola e mais 7 munições. Os militares conseguiram prender, ainda, dois homens na mata e uma mulher em uma casa.

Diante dos fatos, os envolvidos e objetos da ocorrência foram levados à Delegacia para os demais procedimentos legais

