PM desmonta laboratório de droga no interior do Acre

Um homem foi preso e um menor foi apreendido, ambos por tráfico de drogas, na manhã desta segunda-feira (25), no Beco do Adriano, no município de Sena Madureira, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, os militares do 8° Batalhão estavam em um patrulhamento de rotina quando receberam uma denúncia anônima que em uma residência funcionava um laboratório de droga. Com base nas informações, os militares foram até o endereço e conseguiram fazer um cerco policial, obtendo êxito e conseguindo deter as duas pessoas.

Na revista pelo local foram encontrados 31 pacotes com pasta a base de cocaína, vários outros entorpecentes secando, uma escopeta cal. 16 com 7 cartucho intacto, uma balança de precisão, um rádio comunicador e diversos materiais para embalagem da droga.

A PM constatou ainda que, momento antes da chegada da polícia, outra pessoa que estava na residência conseguiu fugir.

Diante dos fatos, o maior e o menor foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil de Sena Madureira, para que fossem realizados os procedimentos cabíveis.

