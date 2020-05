PM realiza 157 cumprimentos de mandados de prisão por meio de abordagens preventivas no Acre

Os dados são datados do início de janeiro até 23 de maio, do ano de 2020

A Polícia Militar do Acre (PMAC), através do policiamento ostensivo e as operações de caráter extraordinário, vem contribuindo diretamente no combate às condutas delituosas e ao crime organizado em todo o estado. Resultado disso, a instituição divulgou nessa sexta-feira, 29, o quantitativo de 157 cumprimentos de mandado de prisão, oriundo do trabalho preventivo, com a realização de abordagens a veículos e a pessoas, realizado pelos policiais militares.

Os dados, datados do início de janeiro até 23 de maio, do ano de 2020, dão conta de 76 mandados de prisão cumpridos somente na região do Baixo Acre, além de 59 na região de Juruá e 22 das unidades especializadas.

“Os dados, somente de cumprimento de mandados, é resultado do trabalho incansável dos policiais militares nas ruas! Tudo isso foi possível dado a eficácia da nossa instituição no seu trabalho-fim, com a realização de abordagens a pessoas em fundada suspeita, em decorrência do serviço de rotina e as operações”, destacou o comandante-geral da PM, coronel Ulysses Araújo.

Brazil Confirmados 450,079 +11,267 (24h) Mortes 27,276 +512 (24h) Recuperados 193,181 42.92% Ativos 229,622 51.02%

Relacionado

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários