Polícia Militar fecha baile funk com mais de 150 pessoas

Um baile funk com mais de 150 jovens foi encerrado na madrugada deste sábado (9) em um sítio no bairro Fidélis, em Blumenau, no Vale do Itajaí, informou a Polícia Militar. A corporação foi até o local após denúncias de moradores. Eventos em geral estão proibidos em Santa Catarina por causa da pandemia do novo coronavírus.

Blumenau tem 285 casos de coronavírus, segundo dados do governo do estado divulgado na sexta-feria (8), dos quais duas pessoas morreram.

A corporação disse que havia menores de idade na festa e que os participantes estavam tomando bebida alcoólica e usando drogas. Segundo a PM, foram apreendidos caixas de som e maconha e ecstasy, mas não detalhou a quantidade dos entorpecentes.

O responsável pelo evento assinou termo circunstanciado pelo crime de infringir determinação do poder público para impedir introdução ou propagação de doença contagiosa e por perturbação de sossego.

A PM também registrou infração de trânsito por causa dos veículos que estavam estacionados de forma irregular no local. O material apreendido foi levado ao 10° Batalhão da Polícia Militar.

